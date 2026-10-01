Qué puede pasar con los ríos y cómo incidirán las lluvias

Las lluvias estacionales registradas durante las últimas semanas comenzaron a generar un aumento de los niveles del río Uruguay, principalmente como consecuencia de las precipitaciones sobre las cuencas alta e inmediata de la represa de Salto Grande.

Así lo señaló Daniel Hernández, exdirector de Defensa Civil, en un informe en el que analizó la evolución de los niveles y caudales durante las últimas semanas y las perspectivas para los próximos días.

Según detalló Hernández, a mediados de septiembre Salto Grande mantenía una erogación promedio de entre 7.200 y 8.200 metros cúbicos por segundo, mientras que el río se encontraba en aproximadamente 3,50 metros en el puerto de Colón.

Las precipitaciones posteriores registradas en las cuencas alta e inmediata provocaron un incremento del caudal y llevaron la erogación de la represa a valores de entre 12.000 y 13.000 metros cúbicos por segundo.

Como consecuencia, a las 0 horas de este 1° de octubre, el nivel en el puerto de Colón alcanzó los 5,16 metros, más de un metro y medio por encima del registro señalado para mediados de septiembre.

Hernández explicó que lo ocurrido en Colón sirve como referencia de una crecida que, con diferentes tiempos y niveles, se replica en los distintos puertos ubicados aguas abajo de la represa.

En ese sentido, indicó que durante los últimos días también se observaron variaciones en Puerto Boca y Puerto Gualeguaychú. En este último caso, el comportamiento está relacionado tanto con la subida del río Uruguay como con las precipitaciones registradas en la propia cuenca del río Gualeguaychú.

Qué puede pasar en los próximos días

De acuerdo con el análisis de Hernández, estas crecidas son, en principio, estacionales, aunque consideró necesario continuar observando los fenómenos que se produzcan en las cuencas superiores debido a que posteriormente sus efectos se reflejan aguas abajo.

El informe también toma como referencia las previsiones del Sistema de Alerta de la Cuenca del Plata del Instituto Nacional del Agua (INA), que anticipan para los próximos siete días nuevos eventos de precipitaciones, principalmente sobre el sector noreste de la Cuenca del Plata.

Para la cuenca alta del río Uruguay se esperan acumulados abundantes, con mayores probabilidades a partir del 3 de octubre, mientras que para las cuencas media y baja se proyectan lluvias entre leves y moderadas.

También se pronostican precipitaciones importantes en sectores de las cuencas altas de los ríos Paraná e Iguazú.

Hernández señaló que será necesario seguir de cerca la evolución de las lluvias en las cuencas altas, ya que los fenómenos que se produzcan en esos sectores terminarán repercutiendo posteriormente en las costas de la región y, con el correspondiente desplazamiento temporal, en la zona de Gualeguaychú.