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Guale TRABAJO

Despidos en UnionBat: la secretaría de Trabajo convocó a conciliación para el jueves

Ante el anuncio de cierre de la planta de baterías UnionBat, con sede en Gualeguaychú, y el despido de unos 100 trabajadores, la secretaría de Trabajo de Entre Ríos informa que convocó a audiencia de conciliación para el jueves 2 de julio, a las 12.

29 Jun, 2026, 19:21 PM
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Ante el anuncio de cierre de la planta de baterías UnionBat, con sede en Gualeguaychú, y el consecuente despido de unos 100 trabajadores, la secretaría de Trabajo de Entre Ríos informó que intervino de manera inmediata y convocó a audiencia de conciliación para el próximo jueves 2 de julio, a las 12.

 

La audiencia de conciliación convocada en el marco de la normativa laboral vigente, tiene por objetivo acercar las partes, garantizar los derechos de los trabajadores y explorar alternativas que minimicen el impacto del cierre.

 

Además, este lunes funcionarios de la delegación regional realizaron una inspección de constatación en el establecimiento a fin de verificar la situación de los trabajadores afectados.

 

"El gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, está siguiendo de cerca la situación", indicaron desde la secretaría.

 

 

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