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Guale POLICIALES

Volvió a la casa de su expareja con un palo, rompió una ventana y fue detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un episodio de violencia de género en la vivienda de su expareja, ubicada en inmediaciones de Alberdi y calle 55.

28 Jun, 2026, 21:10 PM
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El hecho ocurrió alrededor de las 6:00, cuando personal de Comisaría Segunda acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una situación de violencia.

 

Según denunció la víctima, una mujer de 26 años, su expareja se presentó en el domicilio portando un palo, con el que rompió una ventana mientras le exigía que saliera de la vivienda. En medio del incidente, un familiar de la joven intervino para protegerla, produciéndose un forcejeo que terminó con la retirada del agresor.

 

Mientras la mujer era trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia, el hombre regresó a las inmediaciones del domicilio.

 

Durante recorridas preventivas, efectivos policiales lograron localizarlo oculto detrás de un pilar del alumbrado público, a pocos metros de la vivienda de la denunciante.

 

Tras informar la situación a la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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