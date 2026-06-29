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Guale JUDICIALES

Denuncia por abuso sexual de un concejal: hay restricciones y deberán cambiar la modalidad de trabajo

La mujer que realizó la denuncia comparte espacio de oficinas con el concejal de La Libertad Avanza denunciado. El fiscal ya envió copia de la denuncia a la presidenta del Concejo Deliberante.

29 Jun, 2026, 18:16 PM
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La mujer denunciante trabaja como secretaria de una concejal y denunció hostigamiento con claras intenciones sexuales desde hace bastante tiempo, por lo que trataba de evitar el contacto con el mismo.

 

La situación de acoso fue escalando en los últimos días, con tocamientos y manoseos haciendo caso omiso a la negativa de la mujer y sintiéndose ésta en peligro.

 

Una vez realizada la denuncia, el fiscal Jorge Gutiérrez se hizo cargo de la causa, notificando al concejal Marcelo Rodriguez y haciéndole conocer las restricciones dictadas por el Juzgado, entre las que se destacan la prohibición de acercamiento o cualquier tipo de contacto con la denunciante como así también la prohibición de acercamiento o merodeo a 500 metros del domicilio de la misma.

 

El denunciado deberá nombrar abogado y presentarse el día miércoles de esta semana.

 

La copia de la denuncia también fue enviada a la abogada Julieta Carrazza, presidenta del Concejo Deliberante, quien deberá disponer cambios de oficinas o lugares de trabajo de cada uno, para evitar que se violen las medidas restrictivas mientras avanza la investigación.

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