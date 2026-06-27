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Guale ADULTOS MAYORES

Abren las inscripciones para los XX Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores

Hasta el 24 de julio estará abierta la inscripción para la instancia local de los XX Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores. Incluye deportes, juegos tradicionales y actividades culturales.

27 Jun, 2026, 19:33 PM
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Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los XX Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, una propuesta destinada a promover la participación, el encuentro y la representación de Gualeguaychú en instancias deportivas y culturales.

 

Las inscripciones se realizarán desde el 29 de junio hasta el 24 de julio en el Área de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes de 7 a 13 h. Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 3446 324593.

 

La propuesta contempla distintas disciplinas deportivas: ajedrez masculino y femenino; bochas masculino y femenino en pareja; tejo masculino, femenino y mixto; tenis de mesa masculino, femenino y mixto en pareja; tenis mixto; orientación masculino y femenino; golf croquet masculino, femenino y mixto en pareja; newcom mixto; pádel masculino y femenino en pareja; y natación masculino y femenino.

 

También se incluirá pesca promocional masculina y femenina individual, correspondiente únicamente a la etapa departamental, junto a juegos tradicionales como truco mixto y chinchón individual.

 

En el marco de la competencia, además, se desarrollarán actividades culturales bajo la temática “Territorios que hablan: identidades en movimiento”. Las propuestas previstas son pareja de bailarines de tango, pareja de bailarines de danzas tradicionales, canto solista individual con instrumento o pista, dibujo y pintura individual, cuento individual y teatro unipersonal individual.

 

La iniciativa forma parte de las acciones orientadas a promover espacios de participación para las personas adultas mayores, con propuestas que integran el deporte, la recreación y la cultura.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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