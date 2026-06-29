 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DESTACADA

La “Cieloneta” acompañó a Cielo Pereyra que se consagró subcampeona provincial de malambo femenino

La pasión estuvo presente en la capital entrerriana, donde la denominada “Cieloneta” viajó hasta Paraná para acompañar a la artista gualeguaychuense durante su presentación en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino.

29 Jun, 2026, 18:37 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La representante de Gualeguaychú, Cielo Pereyra, logró una destacada actuación y se consagró como subcampeona provincial de malambo femenino, un resultado que le permitirá continuar su camino y prepararse para representar a la provincia de Entre Ríos en la localidad cordobesa de Tanti.

 

Tras la competencia, Pereyra expresó su emoción y agradecimiento a través de sus redes sociales, donde dedicó palabras especiales a la “Cieloneta”, a sus profesores, a su vestuarista, a sus familiares y amigos por el apoyo constante durante este proceso.

 

“Que sea siempre malambo”, escribió la artista, reflejando el amor y el compromiso que siente por esta expresión cultural que la llevará a representar a Entre Ríos en una nueva instancia nacional.

 

Con el respaldo de su gente y la ilusión intacta, Cielo ya comienza a prepararse para el próximo desafío en Tanti, donde buscará dejar nuevamente en lo más alto el nombre de Gualeguaychú y de toda la provincia.

Temas

DESTACADA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso