La “Cieloneta” acompañó a Cielo Pereyra que se consagró subcampeona provincial de malambo femenino

La representante de Gualeguaychú, Cielo Pereyra, logró una destacada actuación y se consagró como subcampeona provincial de malambo femenino, un resultado que le permitirá continuar su camino y prepararse para representar a la provincia de Entre Ríos en la localidad cordobesa de Tanti.

Tras la competencia, Pereyra expresó su emoción y agradecimiento a través de sus redes sociales, donde dedicó palabras especiales a la “Cieloneta”, a sus profesores, a su vestuarista, a sus familiares y amigos por el apoyo constante durante este proceso.

“Que sea siempre malambo”, escribió la artista, reflejando el amor y el compromiso que siente por esta expresión cultural que la llevará a representar a Entre Ríos en una nueva instancia nacional.

Con el respaldo de su gente y la ilusión intacta, Cielo ya comienza a prepararse para el próximo desafío en Tanti, donde buscará dejar nuevamente en lo más alto el nombre de Gualeguaychú y de toda la provincia.

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