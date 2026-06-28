Este lunes comenzará una poda general sobre calle 3 de Caballería

El Gobierno de Gualeguaychú dará inicio este lunes por la mañana a una campaña de poda general en la zona del macrocentro de la ciudad, con los primeros trabajos sobre calle 3 de Caballería y Alem y una proyección de avance hacia Rocamora.

Una vez completada la labor sobre 3 de Caballería, las cuadrillas continuarán el operativo por las calles paralelas en dirección al microcentro.

Por esto mismo se solicita a los vecinos y a quienes circulen por el sector que eviten estacionar vehículos sobre 3 de Caballería durante el transcurso de las tareas, a fin de prevenir daños y garantizar las condiciones de seguridad para el personal.

La época invernal resulta ideal para este tipo de trabajos, porque la mayoría de los árboles se encuentran en letargo o reposo vegetativo, lo que reduce el estrés del corte al mínimo.

La ausencia de follaje en esta etapa del año permite apreciar con claridad la arquitectura de cada ejemplar, lo que facilita la tarea y disminuye el riesgo de propagación de plagas o enfermedades.

Municipalidad de Gualeguaychú

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