Pueblo Belgrano festeja el Día de la Bandera con desfile y fiesta popular

A las 11 se iniciará en marcha el acto principal, que contará con la presencia del intendente Francisco Fiorotto, la viceintendenta Carolina Gerling y otras autoridades locales y provinciales, además de personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, colegios e instituciones educativas y entidades intermedias.

Una de las novedades que tendrá dicho acto será la presencia de la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Berón” del Batallón de Ingenieros Blindado 2 de Concepción del Uruguay.

Durante el acto protocolar, se realizará la jura de la Bandera por parte de los soldados y miembros de fuerzas armadas y la Promesa de Fidelidad a la Bandera que realizarán los alumnos de Cuarto Grado de las escuelas que participen del mismo.

Con posterioridad, se realizará el desfile cívico militar por Avenida Fiorotto, desde la intersección con Avenida 1° de Diciembre hasta la intersección de calle 30 de Noviembre. Del desfile participarán educaciones educativas e intermedias, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

Luego del desfile dará inicio la gran Fiesta Popular, donde el público podrá disfrutar de un Paseo de Emprendedores y Artesanos con más de 50 puestos, el Patio Gastronómico que tendrá diferentes ofertas y otras atracciones para todos los presentes.

Los shows artísticos comenzarán a las 13 horas en el escenario principal, iniciando los mismos la actuación del Coro de Alumnos de la Escuela N° 223 de Defensores del Oeste, que por primera vez participará del acto.

También estará presentándose el grupo Bésticos Jazz, al igual que el Taller de Danzaterapia y el Taller de Folklore de Adultos de Pueblo Belgrano.

Otra de las atracciones de la fiesta será la presentación del reconocido cantante y músico Damián Lemes, también actuará el Ballet La Fronteriza, se anuncia la presentación de Facundo “Salteño” López, junto a Nery Vega y Juanse Rubio, el Ballet Legado Gaucho y el cierre a cargo de Ke Sabor y El Brodi.

Temas FIESTA POPULAR