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Guale POLICIALES

Sorprendieron a dos hombres robando en una obra y recuperaron una hormigonera vendida a un vecino

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este domingo luego de ser sorprendidos mientras intentaban robar materiales de una obra en construcción ubicada en la intersección de 3 de Caballería y Guastavino.

28 Jun, 2026, 21:08 PM
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El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Sexta, que durante una recorrida preventiva advirtió una pila de ladrillos apoyada contra el tapial perimetral de la obra, presuntamente utilizada para facilitar el ingreso al predio.

 

Al inspeccionar el interior, los efectivos sorprendieron a dos hombres de 37 y 34 años, quienes ya tenían preparados para llevarse bolsas de cemento para cerámica y una mochila con paquetes de pastina.

 

Además, gracias a las imágenes aportadas por cámaras de seguridad de un vecino, se pudo establecer que minutos antes los mismos individuos habían retirado diversas herramientas del lugar.

 

La Fiscalía de turno dispuso la aprehensión de ambos por el delito de hurto agravado por escalamiento en flagrancia, siendo posteriormente trasladados a la Jefatura Departamental.

 

En el marco de la continuidad de la investigación, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró localizar una máquina hormigonera que también había sido robada de la obra. El elemento fue encontrado en poder de un vecino, quien manifestó haberla comprado a los dos detenidos.

 

La hormigonera fue secuestrada y quedó a disposición de la Fiscalía de Propiedad, mientras continúan las actuaciones para el total esclarecimiento del hecho.

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