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Guale FALLECIMIENTO

Murió un hombre de 59 años, víctima de un incendio ocurrido el domingo pasado

El incendio fue en una vivienda de General Paz y Doello Jurado. El hombre había quedado atrapado y fue rescatado por Bomberos.

26 Jun, 2026, 13:38 PM
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En las últimas horas falleció en el Hospital Centenario, Néstor Leopoldo Rivas, de 59 años, quien sufriera inhalación de humo y quemaduras en sus piernas en la noche del domingo pasado en el marco de un incendio en la vivienda.

 

El hecho ocurrió en la vivienda de calle General Paz y Doello Jurado, y los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú habrían logrado rescatar al propietario.

 

Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron alertados por vecinos de que el morador permanecía en el interior del inmueble y presentaba dificultades de movilidad, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de Bomberos y una ambulancia.

 

Una vez controlado el fuego y reducida la intensa presencia de humo, los bomberos ingresaron a la vivienda y localizaron al hombre en el sector del comedor, logrando ponerlo a salvo y trasladarlo al Hospital Centenario, donde lo derivaron a terapia intensiva.

 

Según las primeras evaluaciones médicas, el paciente presentaba quemaduras de consideración en las extremidades inferiores y afecciones por la falta de aire. En las últimas horas se informó sobre su fallecimiento.

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