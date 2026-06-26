Murió un hombre de 59 años, víctima de un incendio ocurrido el domingo pasado

En las últimas horas falleció en el Hospital Centenario, Néstor Leopoldo Rivas, de 59 años, quien sufriera inhalación de humo y quemaduras en sus piernas en la noche del domingo pasado en el marco de un incendio en la vivienda.

El hecho ocurrió en la vivienda de calle General Paz y Doello Jurado, y los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú habrían logrado rescatar al propietario.

Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron alertados por vecinos de que el morador permanecía en el interior del inmueble y presentaba dificultades de movilidad, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de Bomberos y una ambulancia.

Una vez controlado el fuego y reducida la intensa presencia de humo, los bomberos ingresaron a la vivienda y localizaron al hombre en el sector del comedor, logrando ponerlo a salvo y trasladarlo al Hospital Centenario, donde lo derivaron a terapia intensiva.

Según las primeras evaluaciones médicas, el paciente presentaba quemaduras de consideración en las extremidades inferiores y afecciones por la falta de aire. En las últimas horas se informó sobre su fallecimiento.