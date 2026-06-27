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Guale POLICIALES

Allanamiento por un robo permitió recuperar una bicicleta y secuestrar otros elementos

En el marco de una investigación por un robo ocurrido el jueves, personal de Comisaría Cuarta, con la colaboración de efectivos de Comisaría Primera, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de Pedro Jurado y Doello Jurado.

27 Jun, 2026, 20:42 PM
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El procedimiento, llevado a cabo durante la tarde del viernes por orden judicial, arrojó resultados positivos. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una bicicleta playera, prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación, los cuales tendrían vinculación con el hecho delictivo.

 

Todo lo incautado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento de la causa.

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