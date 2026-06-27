Allanamiento por un robo permitió recuperar una bicicleta y secuestrar otros elementos

El procedimiento, llevado a cabo durante la tarde del viernes por orden judicial, arrojó resultados positivos. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una bicicleta playera, prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación, los cuales tendrían vinculación con el hecho delictivo.

Todo lo incautado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento de la causa.

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