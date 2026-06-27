Se realizó un Festival del Orgullo en Gualeguaychú

La propuesta incluyó música en vivo, feria de emprendedores, intervenciones artísticas, performances, show drag y sorteos, en una jornada destinada a celebrar la diversidad, la inclusión y el respeto.

La actividad fue libre, gratuita y abierta a toda la comunidad. Un espacio para compartir, visibilizar y celebrar el orgullo en un ambiente de encuentro y participación.

Desde la organización destacaron que el objetivo del encuentro fue “dar visibilidad a las identidades y realidades del colectivo LGBTIQ+, promoviendo, a través del arte y la cultura, una ciudad más inclusiva y libre de discriminación”.

El colectivo Orgullo Gualeguaychú comenzó a funcionar en la ciudad en noviembre de 2021. Desde entonces, ha impulsado diversas actividades orientadas a la promoción de la diversidad, la inclusión y los derechos de las personas LGBTIQ+.

Stonewall hace referencia a los Disturbios de Stonewall, una serie de manifestaciones espontáneas y violentas ocurridas el 28 de junio de 1969 en el pub The Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Estas protestas marcaron un punto de inflexión en la historia al convertirse en el catalizador del movimiento moderno por los derechos de la comunidad LGBT.La redada policial en la madrugada de aquel 28 de junio desencadenó seis días de enfrentamientos en las calles entre la comunidad y las autoridades. En aquel entonces, los bares de ambiente eran lugares de acoso constante y represión. La resistencia de aquella noche sentó un precedente histórico de lucha contra la persecución sistémica, inspirando la creación de los desfiles del Orgullo que se celebran anualmente en todo el mundo.