Despidos y posible cierre: preocupa la situación de Unión Bat en el Parque Industrial

La desvinculación habría sido notificada sin previo aviso y la medida sorprendió a un centenar de trabajadores que, al no poder ingresar a la planta, comenzaron una asamblea en las afueras del lugar.

Trascendió que la empresa, dedicada a la fabricación de baterías, dejaría de producir en Gualeguaychú, por lo que la situación de los trabajadores despedidos sería irreversible.

Frente a la decisión de los empresarios, delegados del Sindicato de Químicos y Petroquímicos se harían presentes en la ciudad para acompañar a los despedidos y en asamblea debatir como continuar. La empresa tiene sede en San Martín, provincia de Buenos Aires, cuya planta sería la única que quedaría operativa

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