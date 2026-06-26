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Guale DESEMPLEO

Despidos y posible cierre: preocupa la situación de Unión Bat en el Parque Industrial

La empresa despidió a más de cien personas provocando sorpresa y preocupación en las familias de Gualeguaychú. Afuera de la fábrica, los trabajadores realizan asamblea para definir los pasos a seguir.

26 Jun, 2026, 17:56 PM
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La desvinculación habría sido notificada sin previo aviso y la medida sorprendió a un centenar de trabajadores que, al no poder ingresar a la planta, comenzaron una asamblea en las afueras del lugar.

 

Trascendió que la empresa, dedicada a la fabricación de baterías, dejaría de producir en Gualeguaychú, por lo que la situación de los trabajadores despedidos sería irreversible.

 

Frente a la decisión de los empresarios, delegados del Sindicato de Químicos y Petroquímicos se harían presentes en la ciudad para acompañar a los despedidos y en asamblea debatir como continuar. La empresa tiene sede en San Martín, provincia de Buenos Aires, cuya planta sería la única que quedaría operativa

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