Acampan frente a la planta de UnionBat, en medio del despido de los 100 trabajadores

Obreros de la fábrica de baterías UnionBat, en el Parque Industrial Gualeguaychú, se turnan para realizar acampes en medio de rumores sobre un cierre que significaría el despido de los 100 empleados.

El secretario del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, adelantó en RADIO MÁXIMA que este lunes se presentará ante la delegación de Trabajo de Entre Ríos y luego ante la Policía para denunciar que no permiten el ingreso de los trabajadores a la planta industrial.

La planta tiene sede en San Martín, Buenos Aires. Gómez dijo que “en Gualeguaychú se arman las baterías, y en San Martín se hacen las terminaciones y está la parte administrativa. Hace dos años trajeron una parte de la planta de San Martín, no tiene sentido que hagan otra vez el traslado desde Gualeguaychú a San Martín”.

Los trabajadores fueron notificados de la decisión de la empresa mediante comunicaciones verbales en la planta, o directamente por telegrama vía Whatsapp.

“No queremos las indemnizaciones, queremos trabajar”

“Los trabajadores están preocupados, enojados, mañana van a estar tristes, nos contenemos entre nosotros porque acá no viene nadie, más allá del periodismo. Queremos trabajar, no queremos las indemnizaciones. Están rompiendo el tejido social”, disparó Gómez.

El dirigente manifestó que en buena medida se sorprendió por la decisión empresarial. Manifestó al respecto que “venían cobrando la quincena en dos cuotas desde hace dos meses, porque la empresa decía que tenía unos créditos trabados, pero la diferencia de cuotas era de tres o cuatro días. Pero de ahí a cerrar la planta y despedir todo el personal, me parece que es mucho. Nos sorprendió por completo, porque la semana pasada tuvimos una reunión con el director de Recursos Humanos. La venta está baja en el país y habían empezado a aumentar un poco, yo no sé cuál es la maniobra. Había un diálogo fluido y de repente aparecen con esto”.

Agregó que “ellos tuvieron un problema hace un mes atrás con el horno de la fundición de plomo y lo estaban arreglando, es todo muy raro lo que está pasando, la empresa nunca se había manejado así. Ellos dicen que es un tema operativo y un tema de costos, que la planta de Gualeguaychú es cara. Hay gente con antigüedad de entre 15 y 25 años, la planta está declarada insalubre porque se trabaja con plomo, ácido, polvo”.

Gómez mencionó otro conflicto reciente, con despido de trabajadores, al manifestar que “en el caso de Laboratorios Pyam no pagaron la indemnización y están en juicio”.