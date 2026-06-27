Tres detenidos tras una violenta pelea con amenazas en una vivienda

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Cuarta, que acudió al lugar tras recibir una denuncia por un enfrentamiento entre varias personas.

Según se informó, una mujer y su pareja se encontraban realizando tareas de albañilería cuando fueron increpados por un hombre que llegó al lugar en actitud agresiva. La discusión escaló rápidamente y el joven fue golpeado con una patada que lo hizo caer al suelo. Tras la agresión, el atacante se retiró.

Sin embargo, minutos después regresó acompañado por otras personas, quienes continuaron amenazando e intimidando a los presentes, portando palos y piedras, lo que generó una situación de gran tensión.

Ante el conflicto, la Policía desplegó un operativo con el apoyo de móviles de distintas dependencias, logrando controlar la situación y detener a tres hombres de 35, 31 y 20 años.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los tres quedaron alojados en sede policial y supeditados a una causa judicial por el supuesto delito de amenazas.

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