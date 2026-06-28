Gualeguaychú busca afianzar políticas de niñez y adolescencia junto a UNICEF y a la Provincia

Gualeguaychú se consolidó esta semana como un punto neurálgico en la agenda provincial de protección de derechos. En el marco de la iniciativa "Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia" (MUNA), equipos técnicos de UNICEF Argentina y autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos visitaron nuestra ciudad para evaluar los avances de los planes de acción locales que buscan transformar la realidad de los más jóvenes.

La jornada de trabajo reunió a la Unidad Ejecutora local —un espacio intersectorial que integra áreas clave como salud, educación, discapacidad y juventud— con la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y representantes del organismo internacional.

El sello de Gualeguaychú: participación y voz propia

Si bien el programa MUNA se despliega en diversos puntos de la provincia, Gualeguaychú marca una impronta distintiva. Según se informó durante el encuentro, nuestra ciudad ha puesto el foco en dos pilares fundamentales: la participación adolescente activa y el presupuesto participativo joven.

Estos mecanismos no solo buscan escuchar a los chicos, sino brindarles herramientas reales para que puedan incidir en las políticas públicas que los afectan. A esto se suma el sostenido trabajo en la construcción de entornos libres de violencia, una línea estratégica que el municipio ha priorizado en su agenda de gestión, buscando que la ciudad sea un espacio más seguro y contenedor para las infancias.

Un compromiso compartido

La ministra Berisso, presente en las jornadas, hizo hincapié en la importancia de la cooperación estrecha entre los gobiernos locales, la provincia y los organismos internacionales. "Quien apuesta a la niñez está sembrando a futuro", afirmó la funcionaria, destacando que el acompañamiento técnico de UNICEF permite que las políticas públicas no sean esfuerzos aislados, sino que cuenten con una planificación estratégica a largo plazo.

Por su parte, el trabajo desarrollado por los equipos locales demuestra la búsqueda del municipio para adaptar los lineamientos globales de UNICEF a las realidades y necesidades concretas de los barrios de Gualeguaychú.

Este despliegue, que también alcanzó a Villaguay, Concordia y Concepción del Uruguay, busca profesionalizar la gestión municipal para que cada decisión pública sea monitoreada desde una estricta perspectiva de derechos humanos, garantizando que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes esté en el centro de la escena política de nuestra ciudad.