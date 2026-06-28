Defensa del Consumidor brinda recomendaciones para las vacaciones de invierno

Ante la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias organizan viajes, reservas de alojamiento, traslados y distintas actividades recreativas. En este marco, se recuerda la importancia de realizar contrataciones seguras, conservar comprobantes y verificar previamente las condiciones de cada servicio.

En el caso de las reservas de alojamiento, se recomienda hacerlas únicamente a través de sitios web confiables o directamente con el establecimiento. También es importante verificar que la página sea segura, que cuente con datos fiscales comprobables y leer con atención las condiciones de contratación, cancelación y reembolso antes de realizar cualquier pago.

Asimismo, se aconseja conservar los comprobantes de pago, la confirmación de la reserva y toda comunicación mantenida con el prestador del servicio, ya que esta documentación puede ser necesaria ante eventuales reclamos.

En cuanto a los pagos y consumos, se recuerda solicitar siempre factura o ticket, tanto en compras presenciales como online, y controlar que los importes cobrados sean los correctos. Si se abona con tarjeta de débito o crédito, se recomienda no entregarla y solicitar que acerquen el posnet para realizar la operación.

También se aconseja no permitir la manipulación del DNI por parte de terceros y controlar periódicamente los movimientos de cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales, a fin de detectar rápidamente cualquier operación desconocida.

Ante consultas o situaciones que requieran asesoramiento, la comunidad puede comunicarse con la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor por WhatsApp al 3446 332763, por teléfono al 03446 420450 o acercarse a Nogoyá 672.

Municipalidad de Gualeguaychú