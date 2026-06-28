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Guale DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Defensa del Consumidor brinda recomendaciones para las vacaciones de invierno

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor recuerda pautas para contratar hospedaje, transporte y servicios turísticos de forma segura durante el receso invernal.

28 Jun, 2026, 19:41 PM
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Ante la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias organizan viajes, reservas de alojamiento, traslados y distintas actividades recreativas. En este marco, se recuerda la importancia de realizar contrataciones seguras, conservar comprobantes y verificar previamente las condiciones de cada servicio.

 

En el caso de las reservas de alojamiento, se recomienda hacerlas únicamente a través de sitios web confiables o directamente con el establecimiento. También es importante verificar que la página sea segura, que cuente con datos fiscales comprobables y leer con atención las condiciones de contratación, cancelación y reembolso antes de realizar cualquier pago.

 

Asimismo, se aconseja conservar los comprobantes de pago, la confirmación de la reserva y toda comunicación mantenida con el prestador del servicio, ya que esta documentación puede ser necesaria ante eventuales reclamos.

 

En cuanto a los pagos y consumos, se recuerda solicitar siempre factura o ticket, tanto en compras presenciales como online, y controlar que los importes cobrados sean los correctos. Si se abona con tarjeta de débito o crédito, se recomienda no entregarla y solicitar que acerquen el posnet para realizar la operación.

 

También se aconseja no permitir la manipulación del DNI por parte de terceros y controlar periódicamente los movimientos de cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales, a fin de detectar rápidamente cualquier operación desconocida.

 

Ante consultas o situaciones que requieran asesoramiento, la comunidad puede comunicarse con la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor por WhatsApp al 3446 332763, por teléfono al 03446 420450 o acercarse a Nogoyá 672.

 

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