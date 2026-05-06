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Davico recibió a referentes de Scouts tras el Campamento Nacional de Patrullas

El encuentro permitió poner en valor el acompañamiento del Gobierno durante el campamento realizado en Ñandubaysal y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

6 May, 2026, 19:02 PM

El intendente Davico recibió este miércoles, en el Salón Azul, a referentes de Scouts, luego de la realización del Campamento Nacional de Patrullas que tuvo lugar en Gualeguaychú, en el marco del convenio de cooperación mutua celebrado entre el Gobierno de Gualeguaychú y la organización.

 

Durante el encuentro, los representantes de Scouts destacaron el acompañamiento del Gobierno para la concreción del campamento, que se desarrolló los días 2 y 3 de mayo en el balneario Ñandubaysal y reunió a alrededor de 310 personas, entre niños, educadores, adultos responsables y acompañantes.

 

La actividad convocó a participantes de entre 10 y 14 años provenientes de distintas localidades, desde San Jaime de la Frontera hasta Gualeguaychú, en una propuesta orientada a fortalecer el sistema de patrullas, el trabajo en equipo, la convivencia y la formación en valores.

 

En ese sentido, los referentes pusieron en valor el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno, entre ellas Salud, Defensa Civil y Desarrollo Social, además del apoyo del intendente Mauricio Davico y la apertura del balneario para poder llevar adelante el encuentro en la ciudad.

 

Durante la reunión, además, los integrantes de Scouts invitaron al intendente a participar de las actividades que realizan todos los sábados en Gualeguaychú, destinadas a niños y jóvenes, con propuestas que promueven valores, compromiso comunitario, responsabilidad y vida al aire libre.

 

Estuvieron presentes el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez; la concejal Vanina Basaldúa; el subdirector de Distrito 02, Alan Rego; el asistente zonal de Zona 20, Ricardo Parada; la asistente de Programa Distrital 02, Pamela Díaz Arcieri; la secretaria de Distrito 02, Julieta Mazzuchi; y la asistente de Pastoral de Distrito 02, Dora Paz Otero.

 

El convenio entre el Gobierno de Gualeguaychú y Scouts establece un marco amplio de colaboración y cooperación para aunar esfuerzos, generar mecanismos de actuación conjunta y propiciar la ejecución de programas o proyectos de mutuo interés, dentro de las competencias de cada institución.

 

La reunión permitió fortalecer el vínculo institucional con una organización de amplia trayectoria comunitaria, que trabaja en la formación de niños y jóvenes a través de experiencias educativas, recreativas y solidarias.

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