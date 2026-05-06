El Espacio Astra planifica al menos dos espectáculos más para este año. ¿Festival de folclore en octubre?

David Barrios, propietario del Espacio Astra, manifestó en RADIO MÁXIMA que “dos eventos podemos hacer este año”, y adelantó que uno será en los próximos meses, y están cerrando un acuerdo para un festival de folclore “con artistas de renombre” en octubre próximo.

Barrios destacó el éxito de la inauguración el sábado pasado con el show de La Renga, y anticipó que el proyecto para octubre “está en un 99 por ciento”, al manifestar que “El espacio es para varias bandas, eso hará que haya más público, por ahí tres o cuatro bandas para el mismo día, un formato tipo festival. Nos queda una reunión más con algunos puntos para analizar, pero llegamos a un buen puerto, estamos en un 99 por ciento”.

“Una de folclore y otra de cumbia o vemos”, dijo Barrios, y remarcó que “estamos hablando de gente de renombre, artistas importantes para octubre”.

Primer balance y proyectos

Sobre la inauguración, Barrios remarcó que “esto abre puertas. Estaban todos a la expectativa para ver qué pasaba con la inauguración, ahora está demostrado que el espacio Astra es un lugar precioso, lo dijo el productor José Palazzo, y los chicos de La Renga dijeron que este es el mejor lugar donde han tocado”.

“El objetivo lo cumplí, fue increíble el trabajo que se generó gracias a Espacio Astra, todo salió como corresponde, y hubo un 100 por ciento de ocupación”.

Adelantó que “tengo pensado hacer más baños hasta llegar a un total de 208, y barras para gastronomía”.

También señaló que “se ocupó el 80 por ciento de la superficie del Espacio Astra, y si inauguro la parte sobre San Juan, el lugar es para 200 mil personas, podés poner varios escenarios, podés mezclar Show Car, Expo Moto, autos bajos, autos clásicos pueden convivir tranquilamente”.

“Queremos empezar ya a armar una agenda para tener algo cada dos meses y medio aproximadamente”, sintetizó el empresario.

A la hora de soñar, manifestó que “a mí me gustaría traer a Abel Pintos, a Soledad…”, y no descarta artistas internacionales, entre los que mencionó a Arjona, Chayanne, Ricky Martin y Luis Miguel.