Choque en ruta 14: un herido grave trasladado a Gualeguaychú

Aproximadamente a las 16:10 horas de este miércoles, personal policial de Comisaría Séptima, tomó conocimiento a través de la Sala de Comando sobre un siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 23, con dos vehículos involucrados.

Una vez en el lugar, se constató la presencia de una camioneta marca Toyota Hilux perteneciente a la empresa Autovías del Mercosur, cuyos operarios se encontraban realizando tareas de repintado de la trama vial, contando con la correspondiente señalización preventiva, mediante conos de seguridad y banderillero.

En el sitio se hallaban dos trabajadores, de 41 y 33 años de edad, ambos domiciliados en la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Por causas que se tratan de establecer, la camioneta de la empresa fue impactada por otra pick up Toyota Hilux, conducida por un hombre oriundo de Bragado, provincia de Buenos Aires.

Según manifestaron los operarios presentes, el conductor de la segunda camioneta habría perdido el control del rodado, impactando de lleno contra el trabajador de 33 años, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se constató que presentaba lesiones de carácter gravísimo, con amputación de su pierna izquierda.

El tránsito en el sector se encuentra asistido y desviado parcialmente hacia la banquina, interviniendo personal de Comisaría Séptima en las actuaciones correspondientes, en tanto la Fiscalía, dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, aprehensión del hombre que provocó el siniestro, y extracción de sangre del mismo.

Trabajo en el lugar, personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Cria. 7ma., División Policía Científica. Ambulancia del Hospital Centenario.

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