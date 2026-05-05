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Guale POLICIALES

Amenazó a su pareja con un cuchillo dentro de un vehículo y terminó detenido

Un hombre de 39 años fue detenido este jueves al mediodía luego de ser acusado de amenazar a su pareja con un cuchillo mientras ambos circulaban en un vehículo de reparto por la ciudad.

5 May, 2026, 21:33 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 12:45, cuando una mujer de 37 años, domiciliada en Pueblo Belgrano, se presentó en la sede de la Policía Federal para pedir ayuda. Según relató, durante una discusión su pareja la habría intimidado con un arma blanca y exigido determinadas acciones bajo amenazas.

 

De acuerdo a lo informado, la mujer aprovechó una detención del vehículo frente a un comercio para descender y buscar resguardo ante la presencia de personal policial.

 

Tras tomar conocimiento de la situación, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron en el lugar y, con directivas de la Fiscalía de Género, procedieron a la detención del acusado.

 

Además, durante la requisa del vehículo se secuestró el cuchillo presuntamente utilizado en la amenaza y el rodado en el que se trasladaban.

La víctima fue trasladada posteriormente a la Comisaría de Minoridad y Familia, donde radicó la denuncia formal.

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