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Guale TURISMO

Pueblo Belgrano registró un 90% de ocupación durante el fin de semana

Durante el pasado fin de semana largo, Pueblo Belgrano registró un 90% de ocupación, con una gran afluencia de visitantes impulsada por el recital de La Renga en Gualeguaychú.

5 May, 2026, 16:55 PM

El sector gastronómico trabajó muy bien, recibiendo tanto al público del recital como a turistas, dinamizando la economía local. Además, la Feria de Emprendedores de La Curva ofreció locro y música en vivo, sumando propuestas que enriquecieron la experiencia.

 

Asimismo, muchos de los visitantes disfrutaron a pleno del Complejo Termal y de los viñedos, consolidando una oferta turística diversa y de calidad.

 

Asimismo, también en los pueblos integrantes de la Microregión del Sur Entrerriano, tuvieron un interesante movimiento durante el fin de semana, consolidando una buena alternativa para aquellos que eligen el sur entrerriano para su descanso.

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TURISMO PUEBLO BELGRANO LA RENGA FIN DE SEMANA LARGO

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