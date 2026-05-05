Pasó un temporal por Gualeguaychú, pero seguiría la inestabilidad

Alrededor de las 18h de este martes, en el marco de un alerta vigente, se desató un temporal de lluvia con algo de granizo sobre Gualeguaychú.

Las precipitaciones provocaron, durante una media hora, algunos inconvenientes con anegamientos en calles y viviendas, como también la falta de visibilidad en las calles.

Una de las sorpresas fue que, en zona de Acceso Sur y alrededores, la intensa precipitación sumó unos 50 milímetros, mientras que en el centro de la ciudad se ubicó en 9 mm.

Por otra parte, la tormenta no ingresó de lleno sobre Gualeguaychú, porque en determinado momento continuó hacia el norte.

Para las próximas horas y los días que vienen, se anuncia que podría continuar la inestabilidad para miércoles y jueves.