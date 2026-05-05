Lo descubrieron dentro de una cancha de pádel robando bebidas y terminó detenido

El hecho ocurrió alrededor de las 03:10 en la zona de San Martín y Quijano, cuando el propietario del predio alertó a la Policía tras observar, a través de las cámaras de seguridad, a un desconocido dentro del establecimiento.

Al llegar, efectivos de Comisaría Sexta encontraron al sospechoso en el interior del complejo. Según se informó, el hombre tenía consigo varias bebidas que habrían sido sustraídas, además de constatarse daños materiales en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el individuo fue detenido por tentativa de robo y trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas POLICIALES