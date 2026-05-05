Intentó ingresar a la casa de su ex pese a una restricción y terminó detenido

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando una mujer llamó a la Policía para alertar que su ex se encontraba en el lugar intentando entrar a la vivienda y manteniendo una discusión con su hermano.
Al arribar, efectivos de Comisaría Tercera identificaron al hombre señalado por la denunciante y constataron que sobre él pesaban medidas de restricción vigentes.
Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía de Género, el individuo fue detenido por desobediencia judicial y trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
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