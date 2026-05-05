Falleció la mujer víctima del incendio en calle Río Gallegos

Entre la tarde y la noche de este martes, falleció Cecilia Martínez, de 55 años, segunda víctima fatal del incendio ocurrido en una vivienda precaria ubicada en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan, en jurisdicción de Comisaría Novena, zona de la escuela Sagrado Corazón.

La mujer tenía pronóstico reservado por quemaduras graves con riesgo de vida, y permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva desde la madrugada del lunes.

En el incendio murió Agustín Guardia, de 28 años. Fue en una casa muy precaria de calle Río Gallegos. El incendio afectó toda la vivienda. Bomberos habían rescatado a la mujer, que era indigente y se encontraba en situación de calle.

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