Renuevan vigencia de alertas amarillo y naranja para esta noche y madrugada del jueves

Nivel amarillo: Noche de hoy miércoles y mañana del jueves.
Nivel naranja: Madrugada del jueves (con mayor intensidad y riesgo)
En la provincia de Entre Ríos las áreas comprendidas en las alertas son los Departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.
En tanto que en la República Oriental del Uruguay, los Departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú.
Descripción de alertas:
Nivel Naranja: Tormentas fuertes a severas
* Tormentas fuertes, algunas localmente severas.
* Acumulados entre los 60 y 90mm, pudiendo ser superados de forma localizada.
* Posible caída de granizo.
* Ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Nivel Amarillo
* Tormentas fuertes.
* Acumulados entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.
* Posible caída de granizo.
* Actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Recomendaciones:
* Salí solo si es necesario.
* Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
* Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
* Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
* Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
* Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
* Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Fuentes: SMN-Unidad Civil de Emergencias