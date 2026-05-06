Renuevan vigencia de alertas amarillo y naranja para esta noche y madrugada del jueves

Nivel amarillo: Noche de hoy miércoles y mañana del jueves.

Nivel naranja: Madrugada del jueves (con mayor intensidad y riesgo)

En la provincia de Entre Ríos las áreas comprendidas en las alertas son los Departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

En tanto que en la República Oriental del Uruguay, los Departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú.

Descripción de alertas:

Nivel Naranja: Tormentas fuertes a severas

* Tormentas fuertes, algunas localmente severas.

* Acumulados entre los 60 y 90mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

* Posible caída de granizo.

* Ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Nivel Amarillo

* Tormentas fuertes.

* Acumulados entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

* Posible caída de granizo.

* Actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Recomendaciones:

* Salí solo si es necesario.

* Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

* Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

* Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

* Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

* Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

* Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Fuentes: SMN-Unidad Civil de Emergencias

Temas FUERTES TORMENTAS