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Guale FUERTES TORMENTAS

Renuevan vigencia de alertas amarillo y naranja para esta noche y madrugada del jueves

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado de alertas para nuestra región ante la evolución de un sistema de tormentas que afectará entre la noche y mañana del jueves.

6 May, 2026, 19:34 PM

Nivel amarillo: Noche de hoy miércoles y mañana del jueves.

Nivel naranja: Madrugada del jueves (con mayor intensidad y riesgo)

 

 

En la provincia de Entre Ríos las áreas comprendidas en las alertas son los Departamentos de Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

En tanto que en la República Oriental del Uruguay, los Departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú.

 

Descripción de alertas:

 

Nivel Naranja: Tormentas fuertes a severas

* Tormentas fuertes, algunas localmente severas.

* Acumulados entre los 60 y 90mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

* Posible caída de granizo.

* Ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

 

Nivel Amarillo

 

* Tormentas fuertes.

* Acumulados entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

* Posible caída de granizo.

* Actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

 

Recomendaciones:

 

* Salí solo si es necesario.

* Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

* Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

* Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

* Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

* Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

* Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

 

Fuentes: SMN-Unidad Civil de Emergencias

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