Dani Rossi: “Indudablemente” que mi candidatura afectará al PJ frente a Frigerio…¿por qué me expulsan?

Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, expulsado recientemente del Partido Justicialista, dijo en RADIO MÁXIMA que “indudablemente” su candidatura a gobernador afectará al Justicialismo frente a Rogelio Frigerio, pero se preguntó: ¿Por qué me expulsan?

Rossi llegó este viernes al club Sud América de Gualeguaychú. Desde allí, ante una consulta, dijo que “el partido está cerrado, los dirigentes enfrascados, tenían que cuidar la unidad, aceptar la interna partidaria, queremos otra imagen del peronismo, no hacer lo que hizo el peronismo en los últimos 20 años. No tengo nada que ver con Rosario Romero, ni con Michel, ni con Kueider, ni con Bahl, ni con Bordet, ni con Urribarri…”.

“Me expulsaron. O me voy a mi casa o doy batalla, y voy a dar batalla”, anticipó.

Rossi, que fue seis veces intendente y vicegobernador, remarcó que “sé cómo funciona el Estado, la legislatura, se está debatiendo el tema de los contratos truchos, se robaron 53 millones de dólares…quieren llevar a juicio a los perejiles y no están los responsables políticos, yo critico a Bahl, a Cáceres, a Lauritto, Urribarri, Allende…”.

Agregó que “hace pocos días aparecieron las compensaciones truchas. Empresarios que debían, aparecían como el Estado le debía a la empresa, como Sczech, Flechabus, el Estado debería recaudar y no recauda…”.

Sobre la reforma previsional, manifestó Rossi que “la senadora de nuestro departamento, que es mi esposa, votó en contra de la ley de jubilaciones porque afecta a los más débiles”.

Sobre su historia en el PJ, subrayó que “yo no fui candidato de otro partido, y en mi ciudad ganaron Michel y Bahl”, para añadir que “ante la expulsión decidimos armar partido y me voy a presentar como candidato a gobernador y para todos los cargos provinciales, intendentes, concejales…”.