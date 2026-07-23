¿Por qué baja tan lentamente el río Gualeguaychú?

La bajante del río Gualeguaychú se registra de manera muy paulatina. Actualmente, el nivel se mantiene alrededor de 2,50m, un valor que todavía se ubica por encima del nivel ideal, que ronda entre 1,60 y 1,70 metros.

El lento retroceso del agua responde a una combinación de fenómenos meteorológicos e hidrológicos en la región.

Además, el desplazamiento de vientos hacia sectores del sudoeste, sur y con tendencia al sudeste (un suave "pamperito") generó un efecto de freno, empujando y elevando nuevamente las aguas del río Uruguay.

Asimismo, la represa de Salto Grande incrementó su caudal de evacuación. Actualmente se encuentra turbinando 8.704 metros cúbicos por segundo y, tras la apertura de vertederos, libera unos 1.200 metros cúbicos por segundo adicionales por cada uno, totalizando cerca de 10.000 metros cúbicos por segundo en conjunto. Esto genera un repunte en todo el tramo del bajo Uruguay.

Las precipitaciones registradas entre martes y miércoles —que promedian entre 30 y 35 mm en las cuencas media y alta, sumado a registros puntuales de 10 mm en la zona— aportan caudal y demoran la bajante definitiva.

Pronóstico y perspectivas

A pesar de estos factores de retención, el escenario no se presenta crítico.

Se espera que el viento comience a rotar hacia el este durante este jueves, y se establezca del noreste para el viernes, lo que contribuirá a descomprimir la situación.

Aunque se prevén variaciones menores, el componente sudeste no volvería a hacerse presente de manera sostenida hasta el martes 28 o miércoles 29 de julio. Hacia los próximos días, el viento sudeste actual comenzará a aflojar, permitiendo que el río retome su tendencia lenta hacia el descenso.