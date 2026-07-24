Daniel Enz presenta “Las torturas del convento” en la Feria Internacional del Libro

Dentro de la programación de la primera jornada de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú, el periodista y escritor entrerriano Daniel Enz presentará este viernes su libro “Las torturas del convento”. La actividad tendrá lugar a las 17:30 h en el Escenario Olegario Víctor Andrade, ubicado en los Galpones del Puerto, con entrada libre y gratuita.

La obra detalla una investigación periodística sobre los abusos sistemáticos registrados en el Monasterio de Nogoyá. A través de testimonios, documentos y registros judiciales, el autor reconstruye los hechos y examina el derrotero judicial que acompañó al caso, proponiendo una reflexión sobre la violencia institucional y el ejercicio del poder.

Daniel Enz posee una amplia trayectoria en el periodismo de investigación provincial como director del semanario y portal Análisis, con una cobertura constante de causas judiciales y temas de relevancia social en Entre Ríos.

La presentación integra la grilla de actividades organizadas por el Gobierno de Gualeguaychú para la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará del 24 al 26 de julio en el predio de los Galpones del Puerto y el Teatro del Puerto con propuestas abiertas a toda la comunidad.