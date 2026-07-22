Protección Civil y Bomberos coordinan acciones preventivas ante emergencias meteorológicas

En el marco del trabajo conjunto entre las instituciones de respuesta de la ciudad, se realizó un encuentro de trabajo para analizar la gestión del riesgo local y definir pautas operativas ante posibles contingencias meteorológicas.

Los equipos de trabajo abordaron el escenario previsto ante el posible desarrollo del fenómeno climático de El Niño. En este sentido, se evaluaron las zonas de vulnerabilidad hídrica y se definieron tareas preventivas orientadas a mitigar el impacto de precipitaciones intensas o tormentas severas en los distintos barrios.

Además, durante la reunión se concretó la entrega del relevamiento técnico de mercancías peligrosas que circulan y se almacenan en la ciudad. Este documento sistematiza datos clave sobre materiales de riesgo, lo que facilita la toma de decisiones, optimiza los tiempos de intervención y mejora la preparación de los bomberos, las fuerzas de seguridad y las cuadrillas operativas frente a eventuales accidentes.

La actualización permanente de datos, la revisión de protocolos y la coordinación interinstitucional resultan determinantes para actuar con rapidez y proteger a la comunidad ante situaciones de emergencia.