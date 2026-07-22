Tenía arresto domiciliario y andaba por el Parque Unzué: detenido por desobediencia

Alrededor de la 01:15 horas de la madrugada de este miércoles, personal de Comisaría Quinta interceptó a un hombre que circulaba a pie por la Ruta Provincial Nº 42, en inmediaciones del acceso al Parque Unzué.

Al ser identificado, se constató que se encontraba incumpliendo una medida de arresto domiciliario, de la cual había sido notificado durante la jornada anterior, en el marco de una causa por daños, debiendo cumplirlo en domicilio de Pueblo General Belgrano.

Ante el quebrantamiento de la medida judicial, se procedió a su aprehensión por el delito de desobediencia, dándose inmediata intervención al fiscal de turno, quien dispuso su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Detenido por varios delitos

En el marco de una investigación judicial por los delitos de amenazas calificadas por el uso de armas, acumulada a otra causa por violación de domicilio y otros, personal de Comisaría Sexta, mientras realizaba recorridas preventivas, localizó a un hombre de 28 años sobre calle De Elías y Bomberos Voluntarios.

Sobre el mismo pesaba una orden de detención vigente, por lo que fue inmediatamente puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, quedando alojado en sede policial.