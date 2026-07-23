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Despistó un camión en Ruta 20 y se cortó el Acceso Norte a Gualeguaychú

Fue alrededor de las 22 de este jueves, a pocos kilómetros de la ciudad. Tránsito rehabilitado a las 23,15h

23 Jul, 2026, 22:27 PM
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Alrededor de las 10 de la noche de este jueves, el despiste de un camión en Ruta Provincial 20, provocó el cierre del Acceso Norte a Gualeguaychú.

 

La Policía de Gualeguaychú informó que el siniestro vial ocurrió entre los kilómetros 3 y 4 de la ruta, a la altura de la estancia La Providencia.

 

Además, la Policía indicó que “de ser necesario el ingreso o egreso a la ciudad de Gualeguaychú”, debería hacerse por Ruta Nacional 14, calle Urquiza al Oeste o Acceso Sur. El tránsito fue rehabilitado a las 23,15h.

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