Despistó un camión en Ruta 20 y se cortó el Acceso Norte a Gualeguaychú

Alrededor de las 10 de la noche de este jueves, el despiste de un camión en Ruta Provincial 20, provocó el cierre del Acceso Norte a Gualeguaychú.

La Policía de Gualeguaychú informó que el siniestro vial ocurrió entre los kilómetros 3 y 4 de la ruta, a la altura de la estancia La Providencia.

Además, la Policía indicó que “de ser necesario el ingreso o egreso a la ciudad de Gualeguaychú”, debería hacerse por Ruta Nacional 14, calle Urquiza al Oeste o Acceso Sur. El tránsito fue rehabilitado a las 23,15h.