El viernes 31 se presenta la peña “Uniendo amigos”

Así lo anunció en RADIO MÁXIMA Luis Moreyra, responsable de La Cantina del Náutico, que organiza el gran encuentro gastronómico y artístico en el Sirio Libanés.

“Nos pareció ideal el Sirio en esta época del año, que está bien calefaccionado, tiene buena capacidad y la calidad gastronómica y de atención nuestra”, comentó Luis.

Anunció que “en la peña Uniendo amigos, habrá más de 100 artistas en el escenario. El ballet Cadencia de Cielo Pereyra y un ballet de Villa Paranacito, La Norpeña con el salteño Facundo López, el acordeonista Beto Brignaschi y el cierre de Miguel Pereyra”.

Anticipó que “comenzará a las 21 y finalizará a las 3 de la mañana, con un menú peñero, choripán, hamburguesas, panchos, empanadas salteñas, empanadas de jamón y queso…y bebidas lo que el peñero pide, vinos, cervezas, fernet con coca, gaseosas, agua saborizada y agua mineral”.

Moreyra dijo que “es un gran esfuerzo de organización”. Ya se vendieron las primeras 100 entradas. Ahora se ofrece la segunda tanda anticipada a 15 mil pesos, y habrá una tercera tanda a 20 mil pesos, que será el precio en la puerta si quedara capacidad en el lugar. Por reservas, 3446 586572.