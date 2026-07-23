 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PEÑA ARTÍSTICA

El viernes 31 se presenta la peña “Uniendo amigos”

La Gran peña folclórica, se realizará el viernes 31 de julio en el Centro Sirio Libanés.

23 Jul, 2026, 19:29 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Así lo anunció en RADIO MÁXIMA Luis Moreyra, responsable de La Cantina del Náutico, que organiza el gran encuentro gastronómico y artístico en el Sirio Libanés.

 

“Nos pareció ideal el Sirio en esta época del año, que está bien calefaccionado, tiene buena capacidad y la calidad gastronómica y de atención nuestra”, comentó Luis.

 

 

Anunció que “en la peña Uniendo amigos, habrá más de 100 artistas en el escenario. El ballet Cadencia de Cielo Pereyra y un ballet de Villa Paranacito, La Norpeña con el salteño Facundo López, el acordeonista Beto Brignaschi y el cierre de Miguel Pereyra”.

 

Anticipó que “comenzará a las 21 y finalizará a las 3 de la mañana, con un menú peñero, choripán, hamburguesas, panchos, empanadas salteñas, empanadas de jamón y queso…y bebidas lo que el peñero pide, vinos, cervezas, fernet con coca, gaseosas, agua saborizada y agua mineral”.

 

Moreyra dijo que “es un gran esfuerzo de organización”. Ya se vendieron las primeras 100 entradas. Ahora se ofrece la segunda tanda anticipada a 15 mil pesos, y habrá una tercera tanda a 20 mil pesos, que será el precio en la puerta si quedara capacidad en el lugar. Por reservas, 3446 586572.

Temas

PEÑA ARTÍSTICA

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso