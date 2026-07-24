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Guale SINIESTRO TRÁGICO

Choque trágico en ruta 14: falleció un remisero de Gualeguaychú y hay varios heridos

Según las primeras versiones del siniestro, una camioneta Amarok quiso pasar a un camión y tras perder el control, el conductor terminó impactando contra un remisero que se encontraba en la banquina con un desperfecto mecánico.

24 Jul, 2026, 13:24 PM
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El lamentable siniestro ocurrió en el km 63 de la Ruta Nacional 14, sentido Entre Ríos-Buenos Aires.

 

Según las primeras versiones, el conductor de una camioneta Amarok que viajaba acompañado de tres personas, entre ellas dos menores, quiso sobrepasar a un camión y en esta maniobra pierde el control de su vehículo impactando contra un automóvil que estaba detenido en la banquina por un desperfecto mecánico y cuyo conductor se encontraba en el mismo.

 

El fuerte impacto le produjo la muerte al conductor del remis, oriundo de Gualeguaychú. En tanto que las personas que se trasladaban en la camioneta, un hombre, una mujer y dos menores fueron trasladados al hospital Centenario con heridas a determinar.

 

En el lugar trabajan dos unidades de Bomberos Voluntarios, Policía de Comisaría Séptima, Criminalística y gendarmería

 

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