Malvinas y espacios de lectura para niños: Abre oficialmente la Feria del libro en Gualeguaychú

Las expectativas aumentan con el correr de las horas, y los stands ya preparan el recibimiento para los visitantes que llegarán hasta el lugar, desde esta tarde, a las 14 horas, y hasta el domingo.

Actividades didácticas para los más chiquitos

Integrantes de la Biblioteca Sarmiento anticiparon que pondrán a disposición del público una actividad didáctica para niños con material bibliográfico que ingresó recientemente a la institución.

“Es para que los chicos trabajen con los libros y las diversas actividades didácticas, como por ejemplo, la búsqueda del tesoro. Ellos tienen que buscarlas con las tapas de los libros. El stand se llama “Paginas al vuelo”, el objetivo es desarrollar la imaginación a través de las páginas de los libros que ellos van a ver”, contó.

Entre otras actividades también desarrollarán un espacio para la lectura de Cuentos, con almohadones en el lugar. “El objetivo es desarrollar la creatividad y la imaginación, también la expresión”, resaltó.

La memoria por Malvinas

En tanto, desde el stand que presenta Nora Dimotta, coordinadora del área de Malvinas y hermana del ex combatiente caído en la Guerra de Malvinas, Raúl Dimotta, expresó con entusiasmo la espera de la apertura de la Feria. “Le ponemos la fe de que vamos a tener mucho éxito en esta feria del libro”, señaló.

Dimotta adelantó además, que regalarán stickers de Malvinas para pegar y compartirán con los visitantes relatos y material bibliográfico sobre la guerra. “Vamos a hablar de Malvinas, que es lo que nos gusta hacer. Tenemos mucho material, es imposible traer todo, pero dejamos las ganas de seguir investigando y conociendo”, expresó.

En tanto, sobre los últimos hechos relacionados a Malvinas y la exposición del derecho a la soberanía sobre las islas, en el marco del Mundial, por el seleccionado argentino, Dimotta manifestó que “el espíritu malvinero que se respira en Argentina y en el resto del mundo, es maravilloso”, y agregó que “es el reconocimiento que siempre estamos buscando y queremos que permanezca, pero ahora más allá del reconocimiento, es la necesidad de de que la soberanía se ejerza realmente sobre Malvinas, con todo el pueblo unido no podemos pedir más”, subrayó.