Detuvieron a un joven acusado de agredir a su pareja en el barrio Vicoer Rioja

El hecho se registró alrededor de las 23:20, cuando personal de la Comisaría Novena acudió al lugar tras un llamado del Comando Radioeléctrico que alertaba sobre una discusión de pareja.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 24 años y al joven, quienes manifestaron mantener una relación y haber protagonizado una discusión que, según indicaron, se habría originado por celos.

De acuerdo con la información policial, la mujer presentaba un golpe en el rostro que habría sido provocado con un casco por parte del joven.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar con el fin de radicar la correspondiente denuncia. Sin embargo, una vez en la dependencia policial decidió no formalizarla, situación que quedó asentada en el informe correspondiente.

No obstante, por disposición de la autoridad judicial interviniente, el joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por lesiones en contexto de violencia de género.

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