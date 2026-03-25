Con un 50% de reservas, crecen las expectativas turísticas para Semana Santa en Gualeguaychú

El responsable de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero, señaló que ya se registra un nivel de reservas del 50% y destacó que hay buenas perspectivas de cara al fin de semana largo de Semana Santa, con expectativas de un importante movimiento de visitantes.

“Tenemos una serie de eventos, el Vía Crucis, esperemos que el tiempo nos acompañe. En el turismo de cercanía, la inestabilidad del tiempo nos puede jugar muy a favor o muy en contra”, indicó.

“El nivel de reservas para Semana Santa es muy superior a lo que fue este último fin de semana, y estamos a principios de mes, por lo cual la expectativa es mayor”, remarcó Romero.

Agregó que “también hay acciones de promoción en Uruguay, ellos tienen la Semana del Turismo, hicimos promoción en la rambla, hicimos rueda de prensa así que puede llegar a venir un poco de gente del Uruguay”.

El fin de Semana Santa comienza el jueves 2 de abril, y continúa el viernes 3, sábado 4 y domingo 5.