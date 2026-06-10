Tasa 0 a inversiones: “Damos impulso a la ciudad y certeza al empresario”, dijo Peñalva

“La idea es otorgar exención por diez años a las nuevas inversiones o a las ampliaciones a una empresa, es decir que no se pagará ningún porcentaje por la ampliación”, expresó en RADIO MÁXIMA, Delfina Peñalva, Subsecretaria de Ingresos y Recursos Humanos de Gualeguaychú.

“En el caso de las firmas que no hayan entrado al RINI vamos a estudiar cuál va a ser el impacto en el empleo, de cuánto va a ser la inversión, y del interés que tenga para Gualeguaychú, se van a estudiar en profundidad las carpetas”, explicó para los nuevos inscriptos.

La funcionaria remarcó, además, que la propuesta busca aprovechar las ventajas de la ciudad como la ubicación estratégica, y las vías con las que cuenta. “Estamos ubicados en un lugar estratégico, tenemos la ruta del Mercosur, estamos cerca del Puerto y tenemos muchos beneficios que estaría bueno que se empiece a ver hacia afuera. Somos una ciudad muy completa, con un buen parque industrial”, indicó Peñalva.

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG) contempla a todas las actividades, tanto industriales, comerciales, turísticas, de tecnología, logísticas, culturales y de beneficio social.

Las empresas interesadas deberán presentar la solicitud correspondiente ante la Dirección de Rentas del Gobierno de Gualeguaychú y cumplir con los requisitos previstos en el proyecto.

En el caso de quienes ya cuenten con la aprobación en el marco del RINI provincial, deberán acompañar la resolución de otorgamiento del beneficio fiscal emitida por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos. “La propuesta queda abierta de forma permanente. No hay un plazo para adherir”, manifestó la funcionaria.