Gualeguaychú es sede del Campeonato Argentino Juvenil Femenino de Hockey sobre Patines

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Deportes, acompaña la realización del Campeonato Argentino de Clubes Juvenil Femenino de Hockey sobre Patines – Edición 2026. La máxima competencia de la disciplina a nivel nacional que se disputa en las instalaciones del Polideportivo Norte.

La ceremonia oficial de apertura, realizada este lunes, contó con la presencia del secretario de Gobierno y Modernización Manuel Olalde, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Igancio Olano, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo y el concejal Raimundo Legaria quienes destacaron la importancia de que la ciudad continúe siendo elegida para albergar competencias de este nivel.

El certamen es organizado por la Confederación Argentina de Patinaje, a través del Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines. Reúne a dieciséis equipos provenientes de San Juan, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos.

Cronograma del torneo

Los partidos se desarrollarán durante toda la semana en el Polideportivo Norte bajo el siguiente esquema:

- Fase de grupos: del lunes 8 al miércoles 10 de junio.

- Cuartos de final: jueves 11 de junio.

- Semifinales: viernes 12 de junio.

- Finales (Copa de Plata y Copa de Oro): sábado 13 de junio.

Los equipos

Zona A: Concepción Patín Club (San Juan), Paraná Rowing (Entre Ríos), Maipú Giol (Mendoza) y Huracán (Buenos Aires). La

Zona B: Comunicaciones (Buenos Aires), Sindicato Empleados de Comercio (San Juan), Godoy Cruz (Mendoza) y Central Entrerriano (Entre Ríos).

Zona C: Independiente (Gualeguaychú), Valenciano (San Juan), Argentinos Juniors (Buenos Aires) e IMPSA (Mendoza).

Zona D: L. Murialdo (Mendoza), Municipalidad de Ensenada (Provincia de Buenos Aires), U. D. Bancaria (San Juan) y Vélez Sarsfield (Buenos Aires).