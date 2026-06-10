Volvieron las lluvias. ¿Cuánto valen las botas y los paraguas en Gualeguaychú?

Consultas realizadas por el móvil de RADIO MÁXIMA, indica que en las últimas semanas se movió la venta de botas para lluvia y también de paraguas. Los precios van desde unos 25-30 mil pesos en botas, y desde 6 mil pesos en paraguas.

Juan Carlos, desde un comercio de Gualeguaychú, manifestó que “la venta de botas de goma se activó bastante con las últimas lluvias, estuvo planchada en el verano”.

“Generalmente se vende la bota industrial para trabajo, que sale unos 33 mil pesos, es la bota negra clásica, y las náuticas sin cuello. La de niño también llevan bastante”, agregó.

Explicó también que “hay opciones para damas tipo borcego, desde 25 mil pesos, son más cortas, más para ciudad. Las livianas salen un poquito más caras, hay variedad”.

“Los precios no han aumentado, algunas botas son a precio dólar, y el dólar esta planchado…”, señaló el comerciante.

En cuanto a paraguas, Mirta dijo desde otro comercio local, que “paraguas se venden, más con el tiempo que tenemos ahora. Para las mujeres, forman parte de los accesorios”.

“Tenemos los paraguas que son para la cartera desde 10 mil hasta 17 mil, son bonitos y reforzados. Los paraguas clásicos largos desde 6 mil, y el más caro es de 25 mil. Llevan más paraguas las mujeres que los hombres”.