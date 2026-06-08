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Guale YERBA MATE

Yerba Centenaria ganó El Oro en el mundial de la yerba mate

La yerba mate Centenaria, fue distinguida con el premio Gran Oro, el máximo galardón otorgado durante un importante encuentro internacional realizado este fin de semana en el Museo del Mate.

8 Jun, 2026, 10:09 AM

El evento reunió a más de 300 marcas de yerba mate provenientes de distintos países y regiones productoras, desde las firmas más reconocidas del mercado hasta nuevos emprendimientos que buscan posicionarse en el sector.

 

En ese contexto, Centenaria logró destacarse entre cientos de participantes y obtuvo una de las máximas distinciones de la competencia, consolidándose como una de las yerbas mejor valoradas del certamen.

 

 

La marca forma parte de una empresa brasileña con más de un siglo de trayectoria en la producción y comercialización de yerba mate. Fundada en 1918, la compañía mantiene una fuerte presencia en el mercado regional y continúa apostando por productos de calidad destinados a consumidores de distintos países.

 

 

 

El reconocimiento obtenido en Buenos Aires representa un importante respaldo para la marca y para el trabajo desarrollado en torno a la elaboración de yerba mate bajo el estilo uruguayo, una variedad que en los últimos años ha ganado cada vez más presencia entre los consumidores de la región.

 

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YERBA MATE MUNDIAL Competencia CERTAMEN

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