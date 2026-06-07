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Guale JUDICIALES

Evoluciona el joven herido por su padre con un arma blanca

Mientras el agresor continúa detenido, la víctima salió de Terapia Intensiva y se recupera en sala clínica. Pese a que violó restricciones y tenía una navaja, no se han definido otras medidas desde Fiscalía.

7 Jun, 2026, 12:04 PM

El violento hecho sucedió casi en la medianoche del viernes, en el Barrio Trinidad, entre un padre y un hijo de 54 y 34 años respectivamente.

 

En diálogo con RADIO MÁXIMA, el sub jefe de la Departamental Gualeguaychú, comisario Mauricio Asler, confirmó que ambos “tenían una relación conflictiva y que el hijo tenía medidas restrictivas de acercamiento hacia su padre y la vivienda”.

 

El origen del conflicto de larga data estaría relacionado a la adicción y consumo del joven.

 

El viernes por la noche el joven violó estas medidas y luego de una discusión el padre atacó con un cuchillo a su hijo, produciéndole una herida grave en un pulmón. Vecinos trasladaron al herido al hospital y el agresor concurrió a Comisaría Segunda para relatar lo ocurrido y ponerse a disposición de la justicia. Tras la intervención de fiscalía quedó detenido en Jefatura, mientras la víctima fue ingresada a quirófano y luego internada en Terapia Intensiva.

 

Este domingo y dada la evolución del paciente, fue pasado a sala clínica, aunque permanece con tubo pleural izquierdo colocado.

Desde Fiscalía no se han ordenado nuevas medidas pese a la violación de las disposiciones judiciales previas y a que, al ingresar al hospital, se encontró entre sus prendas un arma blanca tipo navaja. Este lunes, el detenido sería llamado a declaración de indagatoria.

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