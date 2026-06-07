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Guale TIEMPO

Se activa un alerta nivel amarillo por lluvias

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se informa que departamentos se verán afectados por lluvias durante la madrugada y mañana de este lunes. Precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

7 Jun, 2026, 21:02 PM

El SMN activa un aviso nivel amarillo para nuestra región ante la evolución de lluvias que nos afectarán en la madrugada y mañana de este lunes.

 

Áreas afectadas:

Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

 

Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

Descripción de alerta oficial:

 

* Lluvias persistentes.

* Precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

 

 

 

Unidad Civil de Emergencias

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