Se activa un alerta nivel amarillo por lluvias

El SMN activa un aviso nivel amarillo para nuestra región ante la evolución de lluvias que nos afectarán en la madrugada y mañana de este lunes.

Áreas afectadas:

Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

Descripción de alerta oficial:

* Lluvias persistentes.

* Precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Unidad Civil de Emergencias

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