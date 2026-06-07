Se activa un alerta nivel amarillo por lluvias

El SMN activa un aviso nivel amarillo para nuestra región ante la evolución de lluvias que nos afectarán en la madrugada y mañana de este lunes.
Áreas afectadas:
Buenos Aires:
Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.
Entre Ríos:
Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.
Descripción de alerta oficial:
* Lluvias persistentes.
* Precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Unidad Civil de Emergencias
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