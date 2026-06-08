Se incendió un departamento y un hombre debió ser hospitalizado

Pasadas las 5 de este lunes, se incendió totalmente un departamento en calle Buenos Aires, entre Constitución y Lavalle, y un hombre debió ser hospitalizado.

La propiedad tiene una casa delantera que ocupan los padres, y dos departamentos en la parte trasera, en uno de los cuales se produjo el incendio.

Martín, hermano del joven que resultara con quemaduras, dijo en el móvil de RADIO MÁXIMA que “mi hermano estaba ahí y sufrió algunas quemaduras y fue trasladado al Hospital Centenario. Según los Bomberos, el fuego se inició en un calefactor que seguramente le faltaba mantenimiento”.

“Cuando mi hermano se dio cuenta, ya había prendido bastante. El departamento se quemó entero, hay pérdidas totales”, explicó.

Respondió el móvil 38 de Bomberos Voluntarios. Al arribo, se constató un incendio totalmente generalizado en dos ambientes de la vivienda. Se trabajó de manera rápida y agresiva con línea de una pulgada, logrando controlar y extinguir los focos de combustión.