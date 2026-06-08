Rompió el vidrio de un local comercial y entró a robar

En la madrugada de este lunes, un ladrón solitario rompió la puerta de un local comercial y luego ingresó para llevarse el cajón de la caja registradora, que contenía unos 10 mil pesos.

El hecho ocurrió en el local de El Buen Pollo, en Avenida Del Valle y Perón, y su propietario, Sergio Llambí, relató en RADIO MÁXIMA que el ladrón “arrojó una piedra a la puerta del local, y luego volvió y entró y se llevó el cajón de la caja registradora”.

“Es más el daño y la sensación de impotencia y de inseguridad que el valor económico. Sale más caro el cajón y el vidrio que lo que se llevó”, indicó.

Agregó el comerciante que “nosotros trabajamos hasta el domingo al mediodía y cuando nos vamos no dejamos efectivo”.

Detalló que “el video muestra que el ladrón viene por calle Perón desde calle Concordia, se ve cuando revolea una piedra grande, volvió y entró con una patada. Es un tipo joven, con capucha pero identificable”.