Programa Somos: fueron entregados 7 millones de pesos a distintas instituciones de Pueblo Belgrano

El Municipio de Pueblo General Belgrano concretó una nueva entrega de fondos destinados a instituciones intermedias de la localidad, en el marco del Programa "Somos", una política pública orientada al fortalecimiento de la infancia, la educación, el deporte, la cultura y la contención social.

En esta oportunidad, el monto total liberado asciende a $7.050.000,01, distribuidos entre distintas instituciones educativas, deportivas, culturales y religiosas que desarrollan un trabajo fundamental dentro de la comunidad.

Los aportes fueron destinados a:

* Biblioteca Popular "Manuel Belgrano": $1.248.866,67

* Club Atlético Cerro Porteño: $1.248.866,67

* Club Social y Deportivo Gurises: $1.248.866,67

* Capilla Nuestra Señora de la Merced: $434.200,00

* Escuela N° 111 "Tabaré": $453.925,33

* Escuela N° 3 "20 de Junio": $920.892,27

* Escuela N° 113 "Infantería de Marina": $1.030.182,40

* Asociación Cooperadora Carlos Artusi: $434.200,00

El Programa "Somos", creado mediante la Ordenanza N° 002/2012, tiene como objetivo promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de Pueblo General Belgrano, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las instituciones locales a través del acompañamiento de proyectos comunitarios.

Entre las iniciativas impulsadas por las instituciones beneficiarias se destacan proyectos como "Sembrando Cultura", de la Biblioteca Popular "Manuel Belgrano", orientado a generar espacios de apoyo escolar, promoción de la lectura, actividades artísticas y recreativas para niños y niñas; "Jugando Estamos Sanos", del Club Atlético Cerro Porteño, que promueve la práctica deportiva, los hábitos saludables y la formación en valores a través del fútbol infantil; y "Gurises en Acción", del Club Social y Deportivo Gurises, una propuesta que combina actividades deportivas con acciones destinadas a fortalecer la integración, la responsabilidad, el compañerismo y el desarrollo personal de niños, niñas y adolescentes.

Estas iniciativas forman parte del trabajo que las instituciones llevan adelante diariamente en la comunidad, generando espacios de aprendizaje, inclusión, recreación y contención para las infancias y juventudes de Pueblo General Belgrano.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar acompañando a las organizaciones que diariamente sostienen espacios de formación, inclusión, recreación, contención y acompañamiento social, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una comunidad más integrada y con mayores oportunidades para todos.

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