Comenzó el juicio a un hombre de 65 años por abuso sexual

En la mañana de este martes, se inició en Gualeguaychú un juicio por jurados contra un hombre de 65 años, quien llegó al debate en libertad.

La fiscal Martina Cedrés, precisó en RADIO MÁXIMA que “se trata de un caso intrafamiliar”, de abuso sexual gravemente ultrajante, y remarcó que “la mayoría de los casos son intrafamiliares”.

Sobre el caso, precisó que “la denuncia se realizó en junio del año pasado, los hechos ocurrieron cuando la víctima era menor de edad. La víctima tenía 19 años al hacer la denuncia y cuando sucedieron los hechos, ella era muy chiquita”.

Agregó que “se tomaron medidas de protección, porque se vivía una situación de violencia complicada, incluso hubo que resguardar a la víctima en la Casa de la Mujer “Alas desatadas” desde noviembre hasta este año, por cuatro meses”..

Indicó que “la victima tiene una discapacidad cognitiva no severa. El imputado convivía en la vivienda familiar, tiene 65 años de edad y tiene defensor oficial”.

El juicio se realiza en el marco del legajo OGA N.º J/1339, caratulado “M. J. M. s/ Abuso Sexual Gravemente Ultrajante Agravado”. El imputado llega al debate en libertad.

Las audiencias se desarrollan en la Sala de Tribunales y son dirigidas por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Tobías Podestá, La defensa técnica del imputado será ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi.

Por tratarse de un proceso que aborda presuntos delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolla a puertas cerradas para resguardar la intimidad de las personas involucradas.