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Guale EN GUALEGUAYCHU

Por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, comienza un nuevo juicio por jurados

Hasta el viernes 12 de junio se realizará en Gualeguaychú un nuevo juicio por jurados. Será en el marco del legajo OGA N.º J/1339, caratulado “M. J. M. s/ Abuso Sexual Gravemente Ultrajante Agravado”. El imputado llega al debate en libertad.

8 Jun, 2026, 13:29 PM
Foto archivo
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Las audiencias se desarrollarán en la Sala de Tribunales de esa ciudad y serán dirigidas por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Tobías Podestá, quien tendrá a su cargo la conducción del debate y las instrucciones finales al jurado popular.

 

La acusación estará representada por la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado será ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi.

 

El imputado llega al debate en libertad.

 

De acuerdo con el procedimiento establecido por la ley 10746 de Juicio por Jurados de Entre Ríos, doce ciudadanos y ciudadanas, en igualdad de género, serán los encargados de determinar, mediante un veredicto unánime si el acusado es culpable o no culpable de los hechos que se le atribuyen. Su selección se realizó este lunes en el marco de la audiencia voire dire.

 

Por tratarse de un proceso que aborda presuntos delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrollará a puertas cerradas para resguardar la intimidad de las personas involucradas.

 

Se trata del centésimo sexagésimo cuarto juicio con esta modalidad desde que se implementó la ley que norma este instituto.

 

 

 

8 de junio de 2026

 

 

 

SIC STJER

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