Pueblo Belgrano: 100% de agua, 80% de cloacas y 60% de gas natural

El intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, destacó en RADIO MÁXIMA que “tenemos un 100 x 100 de agua potable, trabajamos junto con la Cooperativas, y tenemos un 80 por ciento de cloacas, la idea es llegar a fin de año casi el 100 por ciento. Y hoy tenemos un 60 por ciento de la red domiciliaria de gas”. Estimó que hoy en la localidad viven unas 7 mil personas.

Agregó que “la seguridad es una política de estado. Pueblo Belgrano tiene un anillo de seguridad, 170 cámaras y todos los accesos monitoreados. Desde el año pasado no tenemos ni siquiera hechos de raterismo, dejamos el auto abierto, los chicos van a las plazas y no ponen candado. Ahora vamos a hacer un convenio para más cámaras, y llamé a un concurso para optimizar el monitoreo a fibra óptica”.

Destacó además que “tenemos casi al día los reclamos, este año hemos logrado tres canales de conversación con los vecinos, la presencial, la página web y un sistema llamado Colmena. Hasta este martes, no había reclamos de luz, reclamos de seguridad cero, reclamo por tenencia responsable de mascotas, cero…”.

Mencionó asimismo que “lo que nos pasa a todos los municipios es el tema calles, eso nunca se acaba, pero los tiempos de resolución de reclamos son casi inmediatos. Y el tema obra pública cambió. Ahora avanza mucho más lento, por formación de consorcios”.

Dijo además que “la coparticipación se va manteniendo, tanto nacional como provincial, pero no va en consonancia con el aumento de los costos operativos, nosotros tenemos mucho consumo de gasoil y eso aumentó considerablemente, igual que las tarifas de electricidad y gas, eso nos achica los márgenes”.